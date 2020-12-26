"Сокіл" всуху обіграв "Дніпро" і здобув четверту перемогу поспіль в УХЛ Паріматч

26 грудня, матчем між херсонським "Дніпром" і київським "Соколом" стартував 21-й тур регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч.

Явно активніше перший період провів "Сокіл", заволодівши перевагою вже на п'ятій хвилині матчу. Гончаренко закинув третю шайбу в сезоні і відкрив рахунок в матчі. До кінця першого періоду "Дніпро" "горів" 0:3 - ще по шайбі закинули Рубан і Гильманов, забезпечивши "Соколу" комфортну перевагу перед першою перервою.

У другій двадцятихвилинці "щуки" більш злагоджено діяли в обороні і стали агресивнішими атакувати, але відіграти хоча б одну пропущену шайбу в другому періоді у них так і не вдалося, а на перерву клуби пішли з таким же рахунком - 0:3.

У третьому відрізку зустрічі вболівальники також не побачили закинутих шайб. Херсонці всі сили кинули на те, щоб відігратися і зробити другий вольовий камбек поспіль, але "Сокіл" не дозволив "щукам" часто турбувати Кубрицького і допомогли записати своєму голкіперу четвертий "сухар" в поточному розіграші УХЛ Паріматч.

Таким чином "Сокіл" оформив четверту перемогу поспіль, а "Дніпро" поступився у другому домашньому матчі поспіль.

"Дніпро" - "Сокіл" 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 Гончаренко (Кузьменко, Сиротенко, 5:10; 0:2 Рубан (Міхнов, Голубич), 13:02; 0:3 Гильманов (Гончаренко, Смирнов), 17:38;

Дніпро: Хомутов (Петров); Дорофєєв - Ратушний, Білоусов - Декало, Афанасьєв (К) - Матусевич, Мельник - Ніконов; Швецов - Гасніков (А) - Вишняков, Янішевський (А) - Крисанов - Воробйов, Панасенко - Чернишенко - Каракулько, Целогородцев - Брага - Тимченко.

Сокіл: Кубрицький (Пеленський); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Фірсов - Бєлінський, Васильєв - Коржілецкій; Рубан - Кузьменко - Міхнов (А), Морозов (К) - Ступак - Павленко, Гильманов - Смирнов - Середницький, Гончаренко - Панченко - Сиротенко.