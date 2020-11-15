'Сокіл' всуху обіграв 'Білий Барс' і закріпився на третьому місці

У Білій Церкві відбувся матч 8-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч, в якому "Білий Барс" приймав київський "Сокіл".

Вже на першу перерву команди йшли за явної переваги "Сокола" - спочатку точним кидком від синьої лінії рахунок відкрив Ілля Олендаренко, а за 16 секунд до кінця першого періоду ще однією закинутою шайбою відзначився Антон Рубан.

В середині другого періоду підсумковий, як виявилося, рахунок, встановив кращий бомбардир киян Богдан Середницький.

Перша "суха" перемога "Сокола" дозволила команді Олега Шафаренка закріпитися на третьому місці в турнірній таблиці. Херсонський "Дніпро" відстає на 3 очка, а "Кременчук" випереджає киян на 2 бали.

"Білий Барс" - "Сокіл" 0:3 (0:2; 0:1; 0:0)

Шайби: 0:1 Олендаренко (Панченко), 13:41. 0:2 Рубан (Німенко, Міхнов), 19:44. 0:3 Середницький (Сисак, Панченко), 34:41.

Білий Барс: Кучер (Полгороднік); Грицюк - Гребеник (К), Логач - Ядловський (А), Будько - Кравець, Кисельов; Благий (А) - Даниленко - Мороз, Грабовецький - Петрошенко - Бородай, Койда - Резюк - Резюк, Фурсенко - Собко - Трошкін.

Сокіл: Кубрицький (Пеленський); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Фірсов - Павлов, Сушков -; Рубан - Німенко (А) - Міхнов (А), Морозов (К) - Симчук - Павленко, Середницький - Панченко - Ступак, Гончаренко - Пойманов - Сиротенко.