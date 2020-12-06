'Сокіл' в овертаймі обіграв 'Кременчук' і вийшов на друге місце в таблиці

5 грудня, у другому матчі 14-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч свою другу очну зустріч в сезоні провели київський "Сокіл" і "Кременчук".

Перший період команди провели в гострій боротьбі, не дозволяючи противникам заволодіти навіть мінімальною перевагою. І навіть попри велику кількість небезпечних і гострих гольових моментів воротарі залишили на замку свої ворота, відправившись на перерву з нулями на табло.

У другій двадцятихвилинці кременчужани насіли на ворота "Сокола", намагаючись заволодіти перевагою в грі. І хоч команди раз по раз обмінювалися гострими випадами, але на екваторі періоду саме у команди Савицького вдалося відкрити рахунок - Тютченко з передачі Кисельова прошив Кубрицького, змінивши сценарій цього матчу.

І хоч після пропущеної шайби "соколята" всі сили кинули в атаку, але під кінець періоду пропустили ще раз - вдруге Кубрицького прошив найрезультативніший форвард "Кременчука" Денискін. Відіграватися "Сокіл" почав тільки на останній хвилині другої двадцятихвилинки, коли в форматі 5 на 3 відзначився Голубич.

Більшу частину третього періоду команди відіграли всуху, знаючи ціну кожної помилки. Команди грали у відкритий хокей, проте реалізувати свої моменти у них за перші 10 хвилин третього відрізка зустрічі так і не вийшло.

Через п'ять хвилин гострі і часті атаки "Сокола" дали свої результативні плоди - Голубич оформив дубль і зрівняв цифри на табло. Аж до останніх хвилин основного часу команди відіграли без закинутих шайб і матч перейшов в овертайм.

У додатковому часі переможну шайбу на свій рахунок записав Рубан, а команди розділили 3 очка на користь "Сокола". Таким чином зайняв чисте друге місце в турнірній таблиці, з відставанням на 1 бал від "Донбасу".

"Сокіл" - "Кременчук" 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Тютченко (Кисельов, Серанов), 30:35; 0:2 Денискін (Хрішпенц, Дубінін), 36:55; 1:2 Голубич (Олендаренко), 38:41; 2:2 Голубич (Німенко, Сиротенко), 3:2 Рубан (Гильманов), 62:30.

Сокіл: Кубрицький (Пеленський); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Фірсов - Павлов, Сушков - Гончаренко; Рубан - Ступак - Німенко (А), Морозов (К) - Симчук - Павленко, Гильманов - Смирнов - Середницький, Пойманов - Панченко - Сиротенко.

Кременчук: Гордюшин (Корнієнко); Яковлєв - Алексюк, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Александров; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.