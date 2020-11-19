"Сокіл" сенсаційно переміг "Донбас", "Кременчук" здолав Краматорськ в УХЛ Паріматч. Відео

У середу, 18 листопада, київський "Сокіл" сенсаційно переміг "Донбас", який вважався фаворитом поєдинку УХЛ Паріматч, і перервав восьмиматчеву переможну серію гостей.

Ближче до середини першого періоду столичний клуб вів з рахунком 2:0 після шайб Андрія Міхнова і Фелікса Морозова. У другій двадцятихвилинці донецька команда чинила серйозний тиск на ворота Дмитра Кубрицького, але впевнена гра голкіпера дозволила "Соколу" не тільки не пропустити, а й збільшити свою перевагу до трьох голів завдяки дублю Морозова.

На самому початку третього періоду Євген Монс скористався більшістю та забив першу шайбу "Донбаса" в матчі, але на більше гостей не вистачило. Кияни вміло стримували атаки суперника і перемогли з рахунком 3:1.

"Сокіл" – "Донбас" 3:1 (2:0;1:0; 0:1)

Шайби: 1:0 Міхнов (Німенко, Симчук), 4:50. 2:0 Морозов (Павленко), 8:37. 3:0 Морозов (Симчук, Павленко), 35:43. 3:1 Монс (Буценко, Пангелов-Юлдашев – більш.), 40:58.

"Сокіл": Кубрицький (Пеленський); Олендаренко – Голубич, Сисак – Платонов, Фірсов – Павлов, Сушков – Сиротенко; Рубан – Німенко (А) – Міхнов (А), Павленко – Симчук – Морозов (К), Середницький – Панченко – Ступак, Гончаренко – Смирнов – Пойманов.

"Донбас": Д'яченко (Трифонов – з 8:37); Пангелов-Юлдашев (К) – Журавльов, Кожевников – Кобелєв, Ігнатенко – Григор'єв; Монс – Туркін (А) – Казаковцев, Шишлянніков – Бірюков – Сигарьов, Мілєхін – Буценко – Коренчук (А), Пересунько – Карамнов – Разумов.

В іншому поєдинку, який відбувся 18 листопада, "Кременчук" на своєму майданчику розібрався з "Краматорськом" і закріпився на другому місці в турнірній таблиці, наздогнавши "Донбас".

Гості гостріше почали матч, але голкіпер "городян" Новицький не один раз рятував свою команду. На 14-й хвилині господарі відкрили рахунок зусиллями Яковлева, який здійснив точний кидок із середньої дистанції. За 20 секунд до першої перерви "Кременчук" міг подвоїти перевагу в меншості, але Денискин не зміг переграти Шевчука під час буліта.

"Краматорську" вдалося реалізувати більшість вже на перших секундах другого періоду та зрівняти рахунок на табло після добивання Кривошапкина. Як виявилося, ця шайба стала для гостей останньою в поєдинку. На 31-й і 35-й хвилинах "городяни" відзначилися двічі зусиллями Коробова і Серанова, а в заключному відрізку зустрічі остаточний результат встановив Коробов, який зробив дубль.

Хокеїст "Краматорська" відзначився не тільки двома шайбами, а й бійкою з Павлом Тараном відразу після закінчення другого періоду, до якої згодом підключилися гравці обох команд.

"Кременчук" – "Краматорськ" 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Яковлєв (Денискин), 13:45; 1:1 – Кривошапкин (Полухін - Столяренко), 20:20; 2:1 – Коробов (Денискин), 30:22; 3:1 – Серанов (Кисельов), 34:00; 4:1 – Коробов (Денискин), 56:24.

"Кременчук": Новицький (Гордюшин); Алексюк – Григорян, Хрішпенц – Бойових, Грицких – Толстушко, Яковлєв – Варава; Кисельов – Серанов – Созонов, Савицький – Волков – Ворона, Пукса – Гриценко – Орлов, Коробов – Дубінін – Денискин.

"Краматорськ": Шевчук (Коровай); Полухін – Таран, Зуєв – Гринкевич, Пахмурін – Воронін, Панков – Гринь (А) – Столяренко – Жвачкін (А), Кривошапкин – Карпенко (К) – Халін, Ципнятов – Сурсов – Подзіньш, Геворкян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Донбас" відігрався з 0:2 і здобув перемогу над черкаським "Дніпром".