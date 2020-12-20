"Сокіл" переміг в УХЛ, програючи 0:3

20 грудня в Броварах відбувся завершальний поєдинок 19-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Крижані Вовки" приймали київський "Сокіл". І навіть попри те, що команди розташовувалися на різних "полюсах" турнірної таблиці, Київське дербі вийшло на славу.

Вже після першого періоду "Сокіл" горів 0:2. Гості часто застосовували високий пресинг, намагаючись таким чином вплинути на суперника, змусити його частіше помилятися у своїй зоні. У свою чергу "Вовкам" це не заважало демонструвати свою гру і створювати гольові моменти за рахунок позиційних атак. Нічийний рахунок, при рівній грі протримався до 8 хвилини. Потім, нападник господарів майданчика Анкундінов використав помилку захисника гостей і вивів господарів вперед 1:0. У "Сокола" було дві можливості зрівняти рахунок, але в обох моментах здорово зіграв воротар Стельмах. Спершу він впорався з кидком Морозова, а потім і Павленка.

За хвилину до кінця першого періоду "Вовки" ще раз закинули шайбу. Цього разу їм вдалася швидка контратака, в якій відзначилися двоє – Панков віддав чудовий пас, а Хеффернан – забив. На перерву команди йшли за рахунку 2:0 на користь господарів майданчика.

Результат другої двадцятихвилинки ще більше додав інтригу в поєдинок. "Сокіл" скористався двома помилками господарів майданчика і скоротив рахунок до мінімуму. Перед цим дублем відзначився Хеффернан. У гостей шайби на свій рахунок записали - Рубан і Павленко.

Варто відзначити, що ще за рахунку 3:0 на користь "Вовків", нападник "Сокола" Павленко не реалізував стовідсотковий гольовий момент. З забійної позиції гравець просто не влучив по воротах.

У завершальному періоді "Сокіл" повністю заволодів ініціативою в грі, за рахунок якої й виграв поєдинок. На відміну від гостей, "Вовків" просто не вистачило на всі три двадцятихвилинки.

Вже на 23 секунді нападник "Соколят" Олендаренко зрівняв рахунок. А в другій половині третього періоду шайби Смірнова, Голубича і Павленка забезпечили підопічним Шафаренка перемогу в матчі.

Крім гольової феєрії, любителі хокею стали свідками яскравої масової бійки, після якої на лавці штрафників виявилося сім гравців-троє із "Сокола" і четверо із "Вовків".

Підсумковий рахунок поєдинку - 6:3 на користь "Сокола".

"Крижані Вовки" - "Сокіл" 3:6 (2:0, 1:2, 0:4)

Шайби: 1:0 - Анкундінов (Кіча), 07:56; 2:0 – Хеффернан (Панков-Сурін), 18:52; 3:0 – Хеффернан (Панков-Сурін), 20:17; 3:1 – Рубан (Ступак), 28:02; 3:2 – Павленко (Морозов-Сисак), 30:48; 3:3 – Олендаренко (Морозов), 40:23; 3:4 – Смірнов (Рубан-Міхнов), 51:22; 3:5 – Голубич (Павленко-Рубан), 54:02; 3:6 - Павленко (Морозов - Пойманов), 59:53.