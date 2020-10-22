"Сокіл" обіграв "Маріуполь" та з перемоги стартував в УХЛ Паріматч

22 жовтня, на новій арені в Маріуполі відбувся історичний стартовий поєдинок п'ятого ювілейного сезону чемпіонату УХЛ Паріматч. В рамках першого поєдинку сезону зійшлися абсолютний дебютант УХЛ "Маріуполь", а також відроджений "Сокіл".

З перших секунд матчу команди вступили в активну боротьбу, завдаючи масу атак на ворота супротивників - такі дії зумовлені тим, що обидва клуби скучили за офіційними матчами і якомога швидше хотіли відзначитися у воротах супротивника.

Першими свій шанс змогли реалізувати кияни - Богдан Середницький прошив Тимура Мамедова і записав до свого активу першу шайбу сезону 2020/21. Після закинутої шайби "Сокіл" ще більше активізувався і закинув знову - на цей раз відзначився Сергій Пойманов. Таким чином, на перерву команди пішли за переваги клубу з Києва.

Другий період пройшов в достатку атак і небезпечних випадів від обох клубів - хокеїсти мали досить багато шансів збільшувати цифри на табло, але гарно виглядали голкіпери. "Маріуполь" біг вперед, щоб відіграти пропущені шайби, а "Сокіл" утримував рахунок і не дозволяв противнику атакувати свої ворота. Саме тому другий період матчу пройшов без закинутих голів, а на перерву команди знову пішли з перевагою киян.

Відіграватися господарі матчу почали тільки в третій двадцятихвилинці, коли Данило Костарєв реалізував свій відмінний сольний прохід і став автором першої шайби в історії "Маріуполя".

Однак, закинути ще раз і зрівняти цифри на табло у "Маріуполя" так і не вийшло. У другій половині третього періоду варто відзначити гру юного голкіпера "Сокола" Микиту Пеленського, який не дозволив своїм опонентам відзначитися в його воротах і перевести гру в овертайм.

Таким чином, перший поєдинок сезону 2020/21 завершений перемогою відродженого київського "Сокола" з рахунком 2:1.

"Маріуполь" - "Сокіл" 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Середницький (Павленко), 10:54; 0:2 Пойманов (Кузьменко), 13:24; 1:2 Костарєв (Кобяков), 42:06;

Маріуполь: Мамедов (Качула); Петрухно (А) - Сірченко, Мельников - Гуров, Костарєв - Воронін, Філімонов; Агєєв (А) - Мазур - Чердак (К), Луговий - Коваленко - Мостовий, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Ухін - Дворник - Олійник.

ХК Сокіл: Пеленський; (Кубрицький); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Фірсов - Павлов; Морозов (К) - Симчук - Німенко (А), Рубан - Кузьменко - Міхнов (А), Середницький - Панченко - Павленко, Гончаренко, Пойманов.