Скандал в українському хокеї: чемпіону ОІ відмовили в участі у виборах президента федерації. Всі подробиці

В українському хокеї набирає обертів скандал довкола виборів президента національної Федерації (ФХУ), які призначено на 18 грудня.

Причиною стала відмова організації реєструвати кандидатом на посаду олімпійського чемпіона 1992 року Олексія Житника. Легендарного спортсмена нібито не висунув на вибори жоден із регіональних осередків ФХУ за 35 днів до голосування.

Сам Житник висловив категоричну незгоду з таким рішенням організації, якою з 2006 року керує Анатолій Брезвін. "Було все зроблено вчасно від осередку Федерації у Київській області. Безальтернативні вибори – це взагалі не вибори, а призначення", – сказав Олексій в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Анатолій Брезвін очолює ФХУ майже 15 років. XSPORT

Така ситуація призвела до ультиматуму з боку професійних клубів, які пригрозили вже з 1 січня призупинити першість Української хокейної ліги (УХЛ), якщо вибори не пройдуть демократично.

"Нас – спортсменів, тренерів, батьків, дітей – взагалі не вважають за людей. Ми вдячні керівникам клубів і ліги, які в останні 10-15 років вкладають у хокей свої гроші", – прокоментував скандал директор столичного "Сокола" Костянтин Сімчук.

Зі свого боку генеральний директор УХЛ Сергій Варламов висловив надію на те, що бойкоту клубами національного чемпіонату вдасться уникнути. "Ми сподіваємося, що до цього не дійде і ми зможемо домовитися з Федерацією, реконструювати її, переробити так, щоб учасниками ФХУ були не тільки призначені люди", – заявив знаменитий хокеїст.

Однак ФХУ на чолі з Брезвіним уже заявила, що проведе вибори, як і планувала, за участю одного кандидата. Єдиним шансом на те, щоб уникнути серйозної кризи у вітчизняному хокеї, залишається круглий стіл за участю федерації та професійних клубів, який ініціював міністр спорту країни Вадим Гутцайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні старту нового сезону УХЛ оголосила про повернення до ліги легендарного київського "Сокола".