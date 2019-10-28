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28 жовтня • оновлено в 16:51
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Скандал дня: у зірки збірної Росії з хокею знайшли громадянство США

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Зоряний хокеїст збірної Росії Євген Малкін виявився втягнутий в гучний скандал з проектом Mark.Space, в який він інвестував чотири мільйони доларів.

Як стало відомо під час збору юридичної інформації, у нападника "Піттсбург Пінгвінс" є громадянство США.

"Ім'я Малкіна спливло, коли ми готували пакет документів, збирали стандартну інформацію, задавали питання про бенефіціарів та їх громадянство. Ці питання викликали у кураторів проекту напругу. Потім сказали, що в проекті є громадянин США. Дізнався я про це, тільки коли прийшов закордонний паспорт Малкін", – розповів сайту Sports.ru юрист Дмитро Мачихін.

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Євген Малкін

Євген Малкін

Відзначимо, що проект Mark.Space, який був запущений як стартап, спеціалізується на криптовалюті, проте зазнає величезних збитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська біатлоністка Ольга Подчуфарова вирішила втекти з команди і виступати за збірну Словенії.

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Особа
Євген Малкін
Тег
збірна Росії з хокею
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