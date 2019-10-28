Скандал дня: у зірки збірної Росії з хокею знайшли громадянство США

Зоряний хокеїст збірної Росії Євген Малкін виявився втягнутий в гучний скандал з проектом Mark.Space, в який він інвестував чотири мільйони доларів.

Як стало відомо під час збору юридичної інформації, у нападника "Піттсбург Пінгвінс" є громадянство США.

"Ім'я Малкіна спливло, коли ми готували пакет документів, збирали стандартну інформацію, задавали питання про бенефіціарів та їх громадянство. Ці питання викликали у кураторів проекту напругу. Потім сказали, що в проекті є громадянин США. Дізнався я про це, тільки коли прийшов закордонний паспорт Малкін", – розповів сайту Sports.ru юрист Дмитро Мачихін.

Євген Малкін

Відзначимо, що проект Mark.Space, який був запущений як стартап, спеціалізується на криптовалюті, проте зазнає величезних збитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська біатлоністка Ольга Подчуфарова вирішила втекти з команди і виступати за збірну Словенії.

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