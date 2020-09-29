Син Ротенберга очолив клуб і не зміг "зв'язати двох слів" під час першої пре-конференції. Відео

Максим Іншаков Хокей 18:55, 29.09.2020

Перший віцепрезидент і глава штабу санкт-петербурзького хокейного куба СКА Роман Ротенберг викликав великий ажіотаж в мережі своїм виступом на першій пресконференції в статусі виконуючого обов'язки головного тренера.

Син відомого російського олігарха і друга Володимира Путіна Бориса Ротенберга, в 39 років став біля керма команди, так як практично весь тренерський штаб СКА на чолі з Валерієм Брагiним відправився на карантин.

Ротенберг отримав тренерську освіту дистанційно.

На відео Роман невиразно намагається сформулювати свої думки, часто затинається і робить паузи. У коментарях під відео вболівальники висміяли функціонера, зазначивши. що "він не може зв'язати й двох слів"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рішення віцепрезидента ФХР по збірній Росії Романа Ротенберга викликало агонію у вболівальників

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