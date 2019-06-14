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Син легенди російського хокею зарізав матір: спортивні підсумки 13 червня

3.5тЧитати матеріал російською

В родині легенди російського хокею Максима Соколова сталася смертельна трагедія з вбивствами, а Олександр Усик вилаявся під час інтерв'ю.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 13 червня.

Крім того, стали відомі подробиці трансферу Романа Зозулі в київське "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Тема
Євро-2020
Особи
Олександр УсикРоман ЗозуляПавло Мамаєв
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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