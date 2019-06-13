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/Хокей

Син легендарного російського голкіпера зарізав матір і отримав ножем у груди від брата

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Старший син легендарного російського хокеїста Максима Соколова вбив рідну матір, а потім намагався накласти на себе руки. Молодший син Соколова – Арсеній – зумів врятуватися.

Максим Соколов

Максим Соколов

соцмережі

Він зараз перебуває під наглядом лікарів – у 15-річного хлопчика глибокий шок. Трагедія сталася в будинку спортсмена в маленькому селищі Романівка у Всеволожському районі Ленінградської області.

Коли сусіди прибігли на крики Арсенія, що старший брат збожеволів і вбиває маму, вони побачили, що на підлозі передпокою лежить тіло дружини Максима Соколова. Поруч лежав стікаючи кров'ю його старший син Максим Соколов-молодший (хокеїст СКА-1946) – він намагався накласти на себе руки, повідомляє Telegram-канал Baza.

Максим Соколов-молодший

Максим Соколов-молодший

Максим Соколов-молодший

Максим Соколов-молодший

соцмережі

Арсеній, побачивши труп матері, спробував добити брата і, вихопивши ніж, кілька разів ударив Максима ним у груди. Той вижив – і зараз перебуває в реанімації.

Син легендарного російського голкіпера зарізав матір і отримав ножем у груди від брата

Як пізніше розповів хлопчик, він слухав музику, коли в кімнату несподівано увійшов брат. У нього в руках був ніж, і він буденно сказав: "Зараз я тебе вб'ю". Арсеній встиг утекти до сусідів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео з донькою легендарного російського тенісиста Євгенія Кафельникова, де вона з порізаними руками приймає допомогу лікарів.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Где кaцапское быд.ло с комментариями? Скоты одичалые, пример вашей дикости во всей красе!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Махал Махалыч, а вот скот одичалый, ваша дикость. Под Житомиром в реке нашли кости, которые могут принадлежать 5-летней Дарине, убитой родителями и сожженной в печи.
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