Син легендарного російського голкіпера зарізав матір і отримав ножем у груди від брата

Старший син легендарного російського хокеїста Максима Соколова вбив рідну матір, а потім намагався накласти на себе руки. Молодший син Соколова – Арсеній – зумів врятуватися.

Максим Соколов соцмережі

Він зараз перебуває під наглядом лікарів – у 15-річного хлопчика глибокий шок. Трагедія сталася в будинку спортсмена в маленькому селищі Романівка у Всеволожському районі Ленінградської області.

Коли сусіди прибігли на крики Арсенія, що старший брат збожеволів і вбиває маму, вони побачили, що на підлозі передпокою лежить тіло дружини Максима Соколова. Поруч лежав стікаючи кров'ю його старший син Максим Соколов-молодший (хокеїст СКА-1946) – він намагався накласти на себе руки, повідомляє Telegram-канал Baza.

Максим Соколов-молодший

Максим Соколов-молодший соцмережі

Арсеній, побачивши труп матері, спробував добити брата і, вихопивши ніж, кілька разів ударив Максима ним у груди. Той вижив – і зараз перебуває в реанімації.

Як пізніше розповів хлопчик, він слухав музику, коли в кімнату несподівано увійшов брат. У нього в руках був ніж, і він буденно сказав: "Зараз я тебе вб'ю". Арсеній встиг утекти до сусідів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео з донькою легендарного російського тенісиста Євгенія Кафельникова, де вона з порізаними руками приймає допомогу лікарів.

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