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27 січня • оновлено в 21:18
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Шедевр українського хокеїста порівняли з голами Лобановського: відео моменту

1.8т
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Нападаючий ХК "Донбас" Микита Мельохін відзначився неймовірною за красою шайбою в матчі 31-го туру Української хокейної ліги (УХЛ).

22-річний росіянин розписався в воротах Олександра Хомутова з "Дніпра", а сам гол назвали "по-футбольному красивим і точним" і навіть порівняли зі знаменитими ударами легендарного Валерія Лобановського.

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У середині другого періоду Мельохін підібрав шайбу після передачі партнера від борту. Кидати в дотик Микиті було незручно, оскільки кут для удару був ледь не від'ємним. Зрозумівши, що всі його партнери по команді перебувають під опікою, хокеїст "Донбасу" все ж зважився на кидок і влучив точно у верхній кут.

Цікаво, що ця шайба стала єдиною в грі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїсти "Дніпра" та "Кременчука" влаштували масове побоїще в матчі УХЛ.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат України з хокею
Тег
ХК Донбас
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
есть украинская хоккейная лига? сколько в ней команд, и в каком дивизионе играет украинская сборная? такая же ф у йня, как и с баскетболом и волейболом?
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