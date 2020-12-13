Шайба Лихачова в овертаймі принесла перемогу 'Маріуполю' над 'Білим Барсом'

12 грудня, стартував 17-й тур регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч - "Білий Барс" приймав "Маріуполь".

Впевненіше перший період почали гості - вже на третій хвилині зустрічі Коваленко прошив Кучера і відкрив рахунок в матчі. Однак, після цього білоцерківці взяли себе в руки і закинули дві шайби за одну хвилину, мінімально вийшовши вперед. Здавалося, що на першу перерву команди підуть за переваги "Білого Барса", але під завісу періоду у "Маріуполя" вистрілила більшість - Фроленко закинув першу шайбу у складі "чайок" і зрівняв цифри на табло.

На відміну від першої, друга двадцятихвилинка пройшла під диктовку "Білого Барса". Підопічні Буценка зібралися після розгромної поразки від "Дніпра" і за наступні 20 хвилин матчу двічі розписалися у воротах "Маріуполя", зробивши рахунок 4:2 на табло. У складі білоцерківців по шайбі на свій рахунок записали Благий і Удовиченко, а "чайки" при всіх спробах відігратися так і не змогли скоротити відставання.

Третій відрізок зустрічі "Маріуполь" почав зі швидкої закинутої шайби - Коваленко зробив дубль і скоротив відставання "чайок" до мінімального. А через половину періоду Кобяков в більшості знову зрівняв рахунок і змусив команди починати все спочатку.

Спочатку командам починати довелося вже в овертаймі, де сильнішими виявилися гості майданчика - за 7 секунд до кінця овертайму Лихачов прошив Кучера і оформив другу вольову перемогу поспіль для "Маріуполя". Таким чином, команди розділили 3 очка на користь "чайок".

"Білий Барс" - "Маріуполь" 4:5 (2:2, 2:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 Коваленко (Дурдиєв, Корчоха), 3:22; 1:1 Грабовецький (Петрошенко, Ядловський), 6:22; 2:1 Бородай (Благий), 7:27; 2:2 Фроленко (Лихачов, Луговий, більш.), 16:01; 3:2 Благий (Бородай, Гребеник, більш), 27:11; 4:2 Удовиченко (Грицюк), 31:47; 4:3 Коваленко (Чердак), 41:27; 4:4 Кобяков (Мельников, Мостовий, більш.), 51:08; 4:5 Лихачов (Фроленко, Бондаренко, менш.), 64:53.