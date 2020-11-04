Розбив скло й вилетів із майданчика: в Угорщині хокеїст безглуздо відсвяткував шайбу. Відео

У матчі хокейної ліги Угорщини між "Уйбудою" та "Фехерваром Тітанок" (4:3 ОТ) трапився незвичайний курйоз.

Захисник господарів Марко Чоллак відкрив рахунок у першому періоді поєдинку Ерсте ліги, забивши свою дебютну шайбу в чемпіонаті. Він не зумів стримати емоції і на радощах врізався в захисне скло, унаслідок чого воно розбилося, а сам гравець вилетів за межі майданчика.

Після заміни пошкодженого скла матч продовжився. У другій двадцятихвилинці "Фехервару" вдалося переламити хід поєдинку, забивши три голи, але у вирішальному періоді "Уйбуда" зуміла зрівняти рахунок (3:3) за 30 секунд до кінця, а потім перемогти в овертаймі. Це дозволило команді господарів закріпитися на першій позиції, а ось гості тепер займають передостаннє місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гравець НХЛ забив переможну шайбу за 0,1 секунди до кінця матчу.