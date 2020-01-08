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8 січня • оновлено в 13:02
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Росіян підкололи у фіналі МЧС з хокею: спортивні підсумки 7 січня

1.6т
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Стали відомі дата та місце наступного бою Олександра Усика, а над збірною Росії познущалися під час фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 7 січня.

Крім того, стала відома доля Еліни Світоліної у збірній України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Дмитро Підручний Ентоні Джошуа Олександр Усик Еліна Світоліна
Тег
Збірна України з біатлону
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
А с ними только так и нужно...
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0
1
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бред для хрюкающих
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2
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс ,думаешь этой новостью выкрутишься ???
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