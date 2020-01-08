Росіян підкололи у фіналі МЧС з хокею: спортивні підсумки 7 січня

Стали відомі дата та місце наступного бою Олександра Усика, а над збірною Росії познущалися під час фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 7 січня.
Крім того, стала відома доля Еліни Світоліної у збірній України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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