Росіян підкололи у фіналі МЧС з хокею: спортивні підсумки 7 січня

Стали відомі дата та місце наступного бою Олександра Усика, а над збірною Росії познущалися під час фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 7 січня.

Крім того, стала відома доля Еліни Світоліної у збірній України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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