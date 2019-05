Росія вибила США з чемпіонату світу з хокею

Збірна Росії з хокею вийшла в півфінал чемпіонату світу з хокею, в 1/4 обігравши команду США. Зустріч завершилася з рахунком 4:3.

"Червона машина" повністю домінувала в першому періоді, продемонструвавши тотальну перевагу. Американці не встигали за своїми суперниками і заслужено пропустили дві шайби.

У другому таймі гра змiнилась. США скористалися тим, що підопічні Іллі Воробйова зменшили оберти і змогли відіграти одну шайбу - 1:2.

Oh baby! Just by the ear of Vasilevski off a feed from Jack Hughes to Noah Hanifin makes this a 1-goal game! @usahockey @NHLFlames #IIHFWorlds



