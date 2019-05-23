Росія вибила США з чемпіонату світу з хокею

Збірна Росії з хокею вийшла в півфінал чемпіонату світу з хокею, в 1/4 обігравши команду США. Зустріч завершилася з рахунком 4:3.

"Червона машина" повністю домінувала в першому періоді, продемонструвавши тотальну перевагу. Американці не встигали за своїми суперниками і заслужено пропустили дві шайби.

У другому таймі гра змiнилась. США скористалися тим, що підопічні Іллі Воробйова зменшили оберти і змогли відіграти одну шайбу - 1:2.

Oh baby! Just by the ear of Vasilevski off a feed from Jack Hughes to Noah Hanifin makes this a 1-goal game! @usahockey @NHLFlames #IIHFWorlds



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Третя двадцятихвилинка пройшла в рівній боротьбі, де російським хокеїстам вдалося реалізувати свої моменти, а на шляху "зоряно-смугастої" дружини впевнено став російський голкіпер Андрій Василевський, кілька разів зробивши запаморочливі сейви.

Ближче до кінцівки сил виявилося більше у США, які змогли скоротити розрив до мінімуму, але перевести гру в овертайм їм так і не вдалося.

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

У півфіналі росіяни зіграють з переможцем пари Чехія - Німеччина.

Нагадаємо. що Росія впевнено виграла групу В, здобувши перемоги у всіх семи матчах. Особливо вражаючим став успіх росіян у грі з діючими чемпіонами шведами. Зустріч завершилася з рахунком 7:4.

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