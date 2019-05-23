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/Хокей

Росія вибила США з чемпіонату світу з хокею

14.5тЧитати матеріал російською

Збірна Росії з хокею вийшла в півфінал чемпіонату світу з хокею, в 1/4 обігравши команду США. Зустріч завершилася з рахунком 4:3.

"Червона машина" повністю домінувала в першому періоді, продемонструвавши тотальну перевагу. Американці не встигали за своїми суперниками і заслужено пропустили дві шайби.

У другому таймі гра змiнилась. США скористалися тим, що підопічні Іллі Воробйова зменшили оберти і змогли відіграти одну шайбу - 1:2.

Третя двадцятихвилинка пройшла в рівній боротьбі, де російським хокеїстам вдалося реалізувати свої моменти, а на шляху "зоряно-смугастої" дружини впевнено став російський голкіпер Андрій Василевський, кілька разів зробивши запаморочливі сейви.

Ближче до кінцівки сил виявилося більше у США, які змогли скоротити розрив до мінімуму, але перевести гру в овертайм їм так і не вдалося.

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

Росія - США

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У півфіналі росіяни зіграють з переможцем пари Чехія - Німеччина.

Нагадаємо. що Росія впевнено виграла групу В, здобувши перемоги у всіх семи матчах. Особливо вражаючим став успіх росіян у грі з діючими чемпіонами шведами. Зустріч завершилася з рахунком 7:4.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
Тег
збірна Росії з хокею
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Уткин Антип
Уткин Антип
Па рашники мельдоний жрали вёдрами :)
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Оставьте политику, была отличная, равная и динамичная борьба, всего два удаления за игру, под сто бросков в ворота, высочайшее мастерство хоккеистов. Соперники достойные друг друга. Так что полосатым спасибо за достойное соперничество и успехов в будущем, у них достойная молодая команда. Это было великолепно.
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7
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Жовтоблакитний драндулет лежит у ссаного забора.Все три колеса без покрышек.Пропиты.
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4
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Уткин Антип
Уткин Антип
Алексеев Владимир, так это ты заборы обсыкаешь?!
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