Росія – США: дивитися онлайн хокей

На чемпіонаті світу з хокею в четвер, 23 травня, відбудуться матчі чвертьфінальної стадії.
Одним з найбільш цікавих обіцяє стати протистояння збірних Росії та США. Поєдинок пройде на "Ондрей Непела Арена" в столиці Словаччини Братиславі. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – США. Початок гри – о 17:15 за київським часом.
Росіяни під керівництвом Іллі Воробйова впевнено виграли групу В, здобувши сім перемог в семи матчах. В останній зустрічі "червона машина" ефектно розібралася з діючими чемпіонами світу шведами – 7:4.
Росія – США
IIHF
У свою чергу команда США, склад якої на турнірі оцінюється як найдорожчий, шокувала фанатів фіаско в стартовій грі зі Словаччиною (1:4). Проте подальші п'ять перемог поспіль дозволили "зоряно-смугастим" вийти до плей-офф.
Відзначимо, що на чемпіонатах світу суперники востаннє зустрічалися в 2017 році. Тоді на груповому етапі американці були сильнішими – 5:3.
Плеєр з трансляцією матчу Росія – США з'явиться в цій новині за кілька хвилин до початку.
ЧС-2019. 1/4 фіналу
Росія – США
Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з хокею відбулася історична подія.
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