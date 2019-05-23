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Росія – США: дивитися онлайн хокей

4.3тЧитати матеріал російською

На чемпіонаті світу з хокею в четвер, 23 травня, відбудуться матчі чвертьфінальної стадії.

Одним з найбільш цікавих обіцяє стати протистояння збірних Росії та США. Поєдинок пройде на "Ондрей Непела Арена" в столиці Словаччини Братиславі. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – США. Початок гри – о 17:15 за київським часом.

Росіяни під керівництвом Іллі Воробйова впевнено виграли групу В, здобувши сім перемог в семи матчах. В останній зустрічі "червона машина" ефектно розібралася з діючими чемпіонами світу шведами – 7:4.

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Росія – США

Росія – США

IIHF

У свою чергу команда США, склад якої на турнірі оцінюється як найдорожчий, шокувала фанатів фіаско в стартовій грі зі Словаччиною (1:4). Проте подальші п'ять перемог поспіль дозволили "зоряно-смугастим" вийти до плей-офф.

Відзначимо, що на чемпіонатах світу суперники востаннє зустрічалися в 2017 році. Тоді на груповому етапі американці були сильнішими – 5:3.

Плеєр з трансляцією матчу Росія – США з'явиться в цій новині за кілька хвилин до початку.

ЧС-2019. 1/4 фіналу

Росія – США

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з хокею відбулася історична подія.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
Тег
збірна Росії з хокею
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