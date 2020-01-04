Росія - Швеція: онлайн відеотрансляція чемпіонату світу з хокею U-20

Хокейна збірна Росії серед гравців не старше 20 років зіграє зі Швецією в 1/2 фіналу чемпіонату світу U-20, який проходить в чеських містах Острава і Тршінец з 26.12 по 5.01.

Старт поєдинку Росія - Швеція запланований на молодіжному мундіалі на 4 січня о 16:00 за київським часом (17:00 мск). Пряма телетрансляція буде доступна на телеканалах "Матч ТВ" і "Матч! Гра". Також дивіться онлайн-відеотрансляцію на OBOZREVATEL.

Російська команда вийде в таких поєднаннях:

- воротарі: Ярослав Аскаров, Амір Міфтахов, Данило Ісаєв;

- Олександр Романов - Данила Галенюк, Григорій Денисенко - Олександр Хованов - Єгор Соколов;

- Данило Пиленков - Єгор Замула, Максим Грошев - Іван Морозов - Микита Александров;

- Данило Місюль -Даний Журавльов, Кирило Марченко Дмитро Воронков - Василь Подколзин;

- Антон Малишев, Микита Ртищев - Максим Соркін - Іван Круглов.

Павло Дорофєєв не брав участі в занятті.

Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині ближче до початку матчу. Слідкуйте за оновленням.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі підопічні Валерія Брагіна розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Чехії Якуб Лауко провів лише шість секунд на чемпіонаті світу серед молодіжних команд, отримавши важку травму в грі 1-го туру проти команди Росії.

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