Росія розбила Швецію на чемпіонаті світу з хокею

Збірна Росії грала з командою Швеції в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею 2019 року, який в ці дні проходить в словацьких Кошіце і Братиславі.

Підопічні Іллі Воробйова, які лідирують в групі В, зустрічалися з діючими чемпіонами світу на льоду "Ондрей Непела Арена" у вівторок, 21 травня.

Росія — Швеція КХЛ

Зазначимо, що в цьому році команди двічі зустрічалися в рамках Євротуру. Обидва рази сильнішими були шведи — вони святкували перемоги 4:2 і 6:4.

ЧС-2019. Група В. 7-й тур

Швеція — Росія — 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на чемпіонаті світу з хокею відбулася історична подія.

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