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/Хокей

Росія розбила Швецію на чемпіонаті світу з хокею

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Збірна Росії грала з командою Швеції в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею 2019 року, який в ці дні проходить в словацьких Кошіце і Братиславі.

Підопічні Іллі Воробйова, які лідирують в групі В, зустрічалися з діючими чемпіонами світу на льоду "Ондрей Непела Арена" у вівторок, 21 травня.

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Чемпіонат світу з хокею-2019: де дивитися, результати, розклад, таблиці

Росія — Швеція

Росія — Швеція

КХЛ

Зазначимо, що в цьому році команди двічі зустрічалися в рамках Євротуру. Обидва рази сильнішими були шведи — вони святкували перемоги 4:2 і 6:4.

ЧС-2019. Група В. 7-й тур

Швеція — Росія — 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на чемпіонаті світу з хокею відбулася історична подія.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
Тег
збірна Росії з хокею
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
а наши красавцы - как пишут шведы такого позора они не испытывали еще со времен СССР!
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
Идиоты - в Евротуре команды встречаются 4 раза))) вот даже тут попытались поднасрать, долбаный обосреватель
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Украинцы читают новости, а свинорусы пасуться на этом сайте. Что бы лишний раз оскорбить. Показать что они "великие" мы то знаем. Что страна, как и гарод. Говно!
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Валерий Максимов
Валерий Максимов
Себостьян Прейро, Шо, торговец чёрным гавном, скорбишь? Соболезнуем))
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6
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Себостьян Прейро, пошёл нахуй отсюда, синессаная свинособака
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