Росія – Швеція: де дивитися півфінал чемпіонату світу з хокею U-20

Молодіжна збірна Росії з хокею у півфіналі чемпіонату світу U-20 (МЧМ) битиметься з однолітками зі Швеції.

44-й турнір МЧМ під егідою Міжнародної федерації хокею проходить у чеських містах Острава і Тршінец з 26 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року

Початок поєдинку Росія – Швеція 4 січня о 16:00 за київським часом (17:00 мск). Пряма телетрансляція буде організована телеканалом "Матч ТВ" і "Матч! Гра". Також дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – Швеція.

У другому півфіналі, який розпочнеться 4 січня о 20:00, зіграють збірні Канади і Фінляндії. Показ запланований на каналі "Матч! Гра".

Нагадаємо, що в чвертьфіналі підопічні Валерія Брагіна розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Чехії Якуб Лауко провів лише шість секунд на чемпіонаті світу серед молодіжних команд, отримавши важку травму в грі 1-го туру проти команди Росії.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.