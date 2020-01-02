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3 січня • оновлено в 01:37
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Росія – Швеція: де дивитися півфінал чемпіонату світу з хокею U-20

Росія – Швеція: де дивитися півфінал чемпіонату світу з хокею U-20
Поєдинок розпочнеться о 16:00
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Молодіжна збірна Росії з хокею у півфіналі чемпіонату світу U-20 (МЧМ) битиметься з однолітками зі Швеції.

44-й турнір МЧМ під егідою Міжнародної федерації хокею проходить у чеських містах Острава і Тршінец з 26 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року

Початок поєдинку Росія – Швеція 4 січня о 16:00 за київським часом (17:00 мск). Пряма телетрансляція буде організована телеканалом "Матч ТВ" і "Матч! Гра". Також дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – Швеція.

У другому півфіналі, який розпочнеться 4 січня о 20:00, зіграють збірні Канади і Фінляндії. Показ запланований на каналі "Матч! Гра".

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Нагадаємо, що в чвертьфіналі підопічні Валерія Брагіна розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Чехії Якуб Лауко провів лише шість секунд на чемпіонаті світу серед молодіжних команд, отримавши важку травму в грі 1-го туру проти команди Росії.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Чехія Острава
Теги
Новини Росії збірна Росії з хокею
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Ukraine The
Ukraine The
"Также смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Швеция.".....попахивает пропагандой.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Нет на вас Антона *Бабы* Геращенко!
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