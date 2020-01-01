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1 січня • оновлено в 13:08
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Росія - Швейцарія: де дивитися чвертьфінал чемпіонату світу з хокею U-20

Росія - Швейцарія: де дивитися чвертьфінал чемпіонату світу з хокею U-20
44-й турнір МЧМ під егідою Міжнародної федерації хокею проходить в чеських містах Острава і Тршінец з 26 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року
1.7т Читати матеріал російською

Збірна Росії з хокею в чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу (МЧМ) зіграє проти однолітків зі Швейцарії.

Початок поєдинку 2 січня в 13:30 за київським часом (14:30 мск). Пряма телетрансляція буде організована телеканалом "Матч ТВ".

Решта чвертьфінальних пар виглядають наступним чином

Канада (В1) - Словаччина (А4) - 16.00, Острава

США (В2) - Фінляндія (А3) - 18.30, Тршінец

Швеція (А1) - Чехія (В4) - 21.00, Острава

*час вказано київський

Якщо не трапиться сенсацій, то в півфінал проб'ються збірні Швеції, Канади, Росії та переможець пари США - Фінляндія. При такому розкладі росіяни опиняться на четвертому місці в рейтингу і зіграють в півфіналі зі шведами, які будуть мати перевагу перед канадцями за рахунок більшої кількості очок в групі.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Чехія Острава
Теги
збірна Росії з хокею Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я ещё помню времена, когда сборная Украины играла на ЧМ в высшем дивизионе!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомые!!! Это надо смотреть!!! Запоминать русские имена!!! Что-бы потом, когда Путин придёт, говорить, что вы всегда были за Россию!!!!
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А нахэр нам смотреть на калик с москвабада...они че твм мель доний разыгруют
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Коскин Александр
Коскин Александр
Ибрагимов Золтан, учи русский язык.
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