Росія - Швейцарія: де дивитися чвертьфінал чемпіонату світу з хокею U-20

Збірна Росії з хокею в чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу (МЧМ) зіграє проти однолітків зі Швейцарії.

Початок поєдинку 2 січня в 13:30 за київським часом (14:30 мск). Пряма телетрансляція буде організована телеканалом "Матч ТВ".

Решта чвертьфінальних пар виглядають наступним чином

Канада (В1) - Словаччина (А4) - 16.00, Острава

США (В2) - Фінляндія (А3) - 18.30, Тршінец

Швеція (А1) - Чехія (В4) - 21.00, Острава

*час вказано київський

Якщо не трапиться сенсацій, то в півфінал проб'ються збірні Швеції, Канади, Росії та переможець пари США - Фінляндія. При такому розкладі росіяни опиняться на четвертому місці в рейтингу і зіграють в півфіналі зі шведами, які будуть мати перевагу перед канадцями за рахунок більшої кількості очок в групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський хокеїст англійського "Шеффілда" Микола Лемтюгов розлютив своїх співвітчизників, одягнувши маску з обличчям президента РФ Володимира Путіна після одного з матчів.

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