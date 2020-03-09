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9 березня • оновлено в 13:18
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/ Хокей

Росія не прийме чемпіонат світу-2020 по хокею

2.2т
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Віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола заявив, що чемпіонат світу-2020 не буде перенесено зі Швейцарії в Росію через коронавірус.

"Перенесення змагань в іншу країну, в тому числі в Росію, неможливе. Якщо ситуація продовжить розвиватися в такому ж ключі, ймовірність скасування чоловічого чемпіонату світу є високою", – заявив Куммола в інтерв'ю Ilta-Sanomat.

Чемпіонат світу-2020 по хокею

Чемпіонат світу-2020 по хокею

ЧС-2020 по хокею запланований на 8-24 травня, і повинен пройти в швейцарських Цюріху та Лозанні. Раніше в IIHF прийняли рішення скасувати жіночу світову першість, яка мала пройти в Канаді в березні та квітні. Доля чоловічого чемпіонату світу буде визначена 20 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники IIHF обговорювали питання з перенесенням чемпіонату світу з хокею-2020 зі Швейцарії в російський Сочі через спалах коронавірусу.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Швейцарія
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