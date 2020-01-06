Росія - Канада: відеоогляд фіналу чемпіонату світу з хокею U-20

Молодіжна збірна Канади виграла чемпіонат світу з хокею серед гравців не старше 20 років, у фіналі обігравши команду Росії.

Поєдинок в Чехії завершився з рахунком 4:3, при цьому канадці вперше вийшли в матчі вперед за 2 хвилин до фінальної сирени, відігравшись з 1:3.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд вирішальної зустрічі молодіжного хокейного мундіалю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 4 січня, хокейна збірна Росії в драматичному поєдинку 1/2 фіналу МЧМ лише в додатковий час обіграла однолітків зі Швеції (5:4).

Раніше в чвертьфіналі команда з Російської Федерації розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3: 1.

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