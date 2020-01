Росія - Канада: відеоогляд фіналу чемпіонату світу з хокею U-20

Молодіжна збірна Канади виграла чемпіонат світу з хокею серед гравців не старше 20 років, у фіналі обігравши команду Росії.

Поєдинок в Чехії завершився з рахунком 4:3, при цьому канадці вперше вийшли в матчі вперед за 2 хвилин до фінальної сирени, відігравшись з 1:3.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд вирішальної зустрічі молодіжного хокейного мундіалю.

