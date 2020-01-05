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5 січня • оновлено в 14:29
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Росія - Канада: онлайн відеотрансляція фіналу чемпіонату світу з хокею U-20

Росія - Канада: онлайн відеотрансляція фіналу чемпіонату світу з хокею U-20
44-й турнір МЧМ під егідою Міжнародної федерації хокею проходив у чеських містах Острава і Тршінец з 26 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року
1.2т Читати матеріал російською

У неділю, 5 січня, буде зіграно фінальний поєдинок молодіжного чемпіонату світу з хокею (МЧС).

На "Остравар-Арені" у вирішальному поєдинку мундіалю зійдуться збірні Росії та Канади. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом (21:00 мск).

ЧС з хокею U-20

ЧС з хокею U-20

Перемога "кленових листків" у фіналі з урахуванням овертайму і буллітів котирується з показником 1,77. Успіх спортсменів з РФ оцінюється коефіцієнтом 2,06.

На те, що канадці переможуть в основний час можна поставити за 2,18. Шанси Росії перемогти в основний час котируються на рівні 2,65. Нічия малоймовірна. Якщо в матчі настане овертайм, то зіграє ставка з коефіцієнтом 4,20.

Гру будуть показувати російський "Перший канал" і український "Xsport".

Плеєр з відеотрансляцією матчу Росія - Канада з'явиться в цій новині незадовго до початку. Слідкуйте за оновленням.

Плеєр №1.

(Очікується)

Плеєр №2.

(Очікується)

Плеєр №3.

(Очікується)

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"Типова Росія": хокеїст РФ зробив "ненормальний вчинок"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні хокейна збірна Росії в драматичному поєдинку 1/2 фіналу МЧС лише в додатковий час обіграла однолітків зі Швеції (5:4).

Раніше в чвертьфіналі росіяни розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Чехія
Тег
збірна Росії з хокею
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Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Спасибо поцриотам Украины, шо болеете за сборную России! Так пэрэможемо!
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Ку Алексей
Ку Алексей
победитель удостоится чести сыграть со сборной украины?
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