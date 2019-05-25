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Росія – Фінляндія: дивитися онлайн хокей на чемпіонаті світу

3.4тЧитати матеріал російською

У суботу, 25 травня, в Братиславі на стадіоні імені Ондржея Непели півфінальний матч чемпіонату світу з хокею - 2019 проведуть збірні Росії та Фінляндії.

Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – Фінляндія. Початок – о 16:15 за київським часом.

Плеєр з телетрансляцією з'явиться в цій новині за кілька хвилин до початку. Слідкуйте за оновленням.

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Росія – Фінляндія: прогноз на півфінал ЧС з хокею

Нагадаємо, що в чвертьфіналі "Червона машина" впевнено обіграла команду Сполучених Штатів Америки.

У другому півфіналі змагатимуться Канада і Чехія. "Кленові листки" в грі 1/4 фіналу здобули фантастичну перемогу над Швейцарією, перевівши гру в овертайм лише за 0.3 секунди до закінчення зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео самого драматичного моменту чемпіонату світу з хокею 2019 року.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
Тег
збірна Росії з хокею
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