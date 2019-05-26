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Росія – Чехія: онлайн відеотрансляція матчу за третє місце чемпіонату світу з хокею

Росія – Чехія: онлайн відеотрансляція матчу за третє місце чемпіонату світу з хокею
Підопічні Іллі Воробйова в півфіналі програли Фінляндії
2.5тЧитати матеріал російською

Збірна Росії з хокею в неділю, 26 травня, на чемпіонаті світу-2019 проведе свій заключний поєдинок. У грі за "бронзу" підопічні Іллі Воробйова битимуться з командою Чехії.

Поєдинок в Братиславі на льоду арени імені Онджея Непела розпочнеться о 16:30.

OBOZREVATEL проведе онлайн відеотрансляцію матчу Росія - Чехія. Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині за кілька хвилин до початку. Слідкуйте за оновленням.

Нагадаємо, що в півфіналі "червона машина" бездарно програла молодим хокеїстам з Фінляндії. Суомі в фіналі посперечаються за "золото" з Канадою. "Кленові листки" в 1/2 фіналу розгромили чехів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL в чвертьфіналі російські хокеїсти впевнено обіграли команду Сполучених Штатів Америки.

Раніше в мережі з'явилося відео самого драматичного моменту чемпіонату світу з хокею 2019 року.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з хокею
Тег
збірна Росії з хокею
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