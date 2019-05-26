Росія - Чехія: де дивитися матч за третє місце чемпіонату світу з хокею: розклад трансляцій

Збірна Росії в неділю, 26 травня, спробує завоювати бронзові медалі на чемпіонаті світу з хокею. У поєдинку за третє місце росіяни зіграють з командою Чехії.

Поєдинок пройде на льоду "Ондрей Непела Арена". Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію фіналу Росія - Чехія. Початок гри – о 16:10 за київським часом.

На українському ТБ за поєдинком можна буде стежити в ефірі телеканалу XSPORT. Також трансляцію з Братислави проведе російський Перший канал. Гра запланована і в сітці мовлення на "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, яка на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

У другому півфіналі чехи розгромно поступилися канадцям. Зустріч завершилася з рахунком 1:5.

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