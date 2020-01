Росія бездарно програла у фіналі чемпіонату світу з хокею U-20

Молодіжна збірна Росії з хокею програла одноліткам з Канади в фіналі чемпіонату світу серед гравців не старше 20 років.

Вирішальна зустріч 44-го турніру під егідою Міжнародної федерації хокею відбулася на "Остравар-Арені" в Чехії і завершилася з рахунком 4:3, при цьому по ходу матчу росіяни лідирували 3:1.

Перший період був насичений силовою боротьбою і великою кількістю порушень правил з боку канадців. "Кленові листки" не встигали за швидкими росіянами, отримавши сумарно 8 хвилин штрафу.

Збірна Росії, проте, не змогла скористатися своїми шансами, так і не забивши жодної шайби.

Росіянам лише на 10-й хвилині другого періоду вдалося скористатися чисельною перевагою і відкрити рахунок, проте через хвилину за затримку і удар ключкою Росія втратила відразу двох хокеїстів і канадці забили шайбу у відповідь.

На третій період команди пішли за переваги підопічних Валерія Брагіна. Денисенко забив другий гол у матчі - 1:2.

У третій 20-хвилинці збірні обмінялися забитими голами, притому це сталося з інтервалом в 40 секунд.

На шайбу Соркіна, канадці відповіли точним ударом Макмайкл - 2:3.

Кульмінація настала за 9 хвилин до кінця третього періоду, коли Воронков був видалений за поштовх ключкою і Хейтон впевнено реалізував більшість, зрівнявши рахунок - 3:3.

За 4 хвилини до сирени Канада вперше в матчі вийшли вперед. Хокеїсти з РФ втратили концентрацію, допустили безглузду втрату, і Томас на п'ятачку розкішно обіграв голкіпера - 4:3.

THE CANADIANS JUST TOOK THE LEAD! @HC_WJC #WorldJuniors pic.twitter.com/aN1kPEydTT