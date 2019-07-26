Російського хокеїста вбили за благородство

27-річний Микита Воропаєв, який виступає за одну з тамбовських команд Нічний хокейної ліги, помер не приходячи до тями після двох тижнів перебування в комі.

В реанімацію молодий спортсмен потрапив, після того, як заступився за дівчину в одному з барів в центрі міста. У бійці, що зав'язалася Воропаєв отримав ряд ударів по голові і втратив свідомість. Пізніше він прийшов в себе і сам зміг дістатися до будинку, де хлопцю стало погано.

Микита Воропаєв

Лікарі, які доставили хокеїста в клініку, діагностували у нього крововилив у мозок і численні переломи кісток черепа, повідомляє портал С–Е.

Увесь час, що хлопець перебував у комі, друзі збирали гроші на операцію і саме в той день, коли вже необхідна сума була в наявності, Воропаєв помер.

Поліція швидко затримала нападників, які виявилися жителями Тамбова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець молодіжної команди "Дорадос де Сіналоа" Мирша Франсіско Еррера Гастелум був убитий незабаром після того, як він покинув тренування.

Як стало відомо виданню Infobae, в ресторані на 20-річного футболіста напали четверо людей і в ході бійки гравець отримав ножове поранення. Коли за викликом приїхали поліцейські, молодого хлопця вже відвезли в клініку, де не приходячи до тями він помер.

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