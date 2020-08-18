Російський тренер заявив про спробу вкрасти ЧС із хокею у Білорусі

Російський тренер Андрій Назаров звинуватив Латвію в спробі вкрасти чемпіонат світу з хокею – 2021 у Білорусі.

Турнір має пройти в Мінську і Ризі з 7 по 23 травня. Планувалося, що головним майданчиком ЧС-2021 стане 15-тисячна "Арена-Мінськ", де пройдуть півфінали, матч за третє місце і фінальна зустріч.

Назаров назвав "серйозним дзвіночком" переговори Латвії про перенесення мундіалю з країни, в якій проходять масові протести проти Лукашенка.

"Всіма нами улюблена і спокійна колишня союзна республіка Латвія хоче вкрасти чемпіонат світу у сусіда", – заявив Назаров в інтерв'ю championat.com.

13 серпня прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що не вважає за можливе проводити чемпіонат світу спільно з Білоруссю.