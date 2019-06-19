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Російський хокеїст зірвався з даху авто на чемпіонському параді: момент потрапив на відео

1.3тЧитати матеріал російською

Російський нападник "Сент-Луїс Блюз" Іван Барбашев потрапив у курйозну ситуацію під час параду на честь перемоги команди в Кубку Стенлі.

Відсвяткувати першу в історії клубу перемогу в Національній хокейній лізі прийшло понад півмільйона прихильників "блюзменів". Частина команди слідувала містом на даху пожежного автомобіля.

В один із моментів Барбашев, скандуючи кричалки в натовп уболівальників, оступився, не втримав рівноваги і впав униз. Відповідне відео було опубліковано в спільноті Heart of NHL у соціальній мережі Twitter.

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Спортсмену допоміг піднятися один зі стюардів. Про те, чи отримав хокеїст серйозні травми, не повідомляється.

Як писав OBOZREVATEL, "Сент-Луїс Блюз" у фінальній серії Кубка Стенлі обіграв "Бостон Брюїнз" – 4:3, і вперше за 52 роки став найсильнішою командою НХЛ.

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Тема
НХЛ
Місце
США
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Надеюсь сломался
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какое же быд.ло - расеяне!
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