Російський хокеїст зірвався з даху авто на чемпіонському параді: момент потрапив на відео

Російський нападник "Сент-Луїс Блюз" Іван Барбашев потрапив у курйозну ситуацію під час параду на честь перемоги команди в Кубку Стенлі.

Відсвяткувати першу в історії клубу перемогу в Національній хокейній лізі прийшло понад півмільйона прихильників "блюзменів". Частина команди слідувала містом на даху пожежного автомобіля.

В один із моментів Барбашев, скандуючи кричалки в натовп уболівальників, оступився, не втримав рівноваги і впав униз. Відповідне відео було опубліковано в спільноті Heart of NHL у соціальній мережі Twitter.

Blues drop RFA Ivan Barbashev pic.twitter.com/CmDgqgF3yF - Heart of NHL (@HeartofNHL) 18 червня 2019 р

Спортсмену допоміг піднятися один зі стюардів. Про те, чи отримав хокеїст серйозні травми, не повідомляється.

Як писав OBOZREVATEL, "Сент-Луїс Блюз" у фінальній серії Кубка Стенлі обіграв "Бостон Брюїнз" – 4:3, і вперше за 52 роки став найсильнішою командою НХЛ.

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