Російський хокеїст помер після першого тренування

Максим Богданов Хокей 10:14, 11.07.2020 Оновлено: 10:19, 11.07.2020

Хокеїст орського клубу Вищої хокейної ліги (ВХЛ) "Південний Урал" Павло Крутій помер на першому тренуванні в сезону.

23-річному нападаючому стало погано під час кросу на десять кілометрів. Після огляду клубний лікар викликав швидку допомогу. Попередня причина смерті - закупорка легеневої артерії кров'яним згустком, повідомляє Sport24.

ФХР висловила співчуття рідним і близьким хокеїста, назвавши його смерть великою втратою.

Крутій виступав за різні клуби ВХЛ з 2017 року. У минулому сезоні форвард грав за "Сариарку". У 32 матчах регулярного чемпіонату він набрав 11 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні легендарний футболіст донецького "Шахтаря" і колишній тренер збірної СРСР з футболу Володимир Сальков помер в Росії на 84-му році життя.

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