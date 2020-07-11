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Російський хокеїст помер після першого тренування

Максим Богданов
Максим Богданов
Хокей
2,4 т.
Павло Крутій

Павло Крутій помер від тромбоемболії легеневої артерії.

Хокеїст орського клубу Вищої хокейної ліги (ВХЛ) "Південний Урал" Павло Крутій помер на першому тренуванні в сезону.

23-річному нападаючому стало погано під час кросу на десять кілометрів. Після огляду клубний лікар викликав швидку допомогу. Попередня причина смерті - закупорка легеневої артерії кров'яним згустком, повідомляє Sport24.

ФХР висловила співчуття рідним і близьким хокеїста, назвавши його смерть великою втратою.

Крутій виступав за різні клуби ВХЛ з 2017 року. У минулому сезоні форвард грав за "Сариарку". У 32 матчах регулярного чемпіонату він набрав 11 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні легендарний футболіст донецького "Шахтаря" і колишній тренер збірної СРСР з футболу Володимир Сальков помер в Росії на 84-му році життя.

Росія
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