Російський хокеїст Микола Старченко обматюкав мера Новокузнецька Сергія Кузнєцова - відео
Російський хокеїст Микола Старченко відмовився дотримуватися карантину, викликаного пандемією коронавiрусу, і обматюкав мера Новокузнецька Сергія Кузнєцова.
Як повідомляє "Кузбас сьогодні", 25-річний Старченко вийшов на вулицю і почав займатися спортом на майданчику. В цей час Кузнєцов здійснював обхід міста і зробив хокеїстові зауваження. У відповідь Старченко почав нецензурно виражатися.
"Не буду слухати ваші брудні. Піду тренуватися в інше місце або повернуся сюди через годину. Фікція і клоунада!" - кричав він.
Старченко виступав в Молодіжній хокейній лізі за Новосибірську "Сибір" і "Білих Ведмедів". В даний час він значиться в складі чоловічої команди Новокузнецького СібГІУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова похвалилася, що не дотримується і не буде дотримуватися карантину через коронавiрус.
Крім того, знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв обурився поведінкою росіян, які не дотримуються карантин при пандемії коронавiрус.
Раніше Губернієв заявив, що в таких умовах недотримання карантину при коронавірусi, в Росії буде дуже багато жертв.