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19 березня • оновлено в 17:55
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/ Хокей

Російський гравець НХЛ відмовився повертатися в РФ

1.7т
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Російський захисник "Колорадо Евеланш" з НХЛ Микита Задоров заявив, що планує залишитися в США після завершення кар'єри.

"Мені не подобається те, що зараз відбувається в Росії. Тому моїй родині тут буде краще", – відповів він на питання одного з підписників в Instagram.

Микита Задоров володіє шайбою

Микита Задоров володіє шайбою

Він також розповів, що йому найбільше подобається і не подобається в житті в США.

"Подобається стабільність. Що не подобається, вибрати важко. Напевно, те, що люди можуть зберігати вдома зброю", – додав Задоров.

Варто відзначити, що росіянин провів у складі "Колорадо" 64 матчі в регулярному сезоні НХЛ, зумівши забити 4 шайби і віддати 9 гольових передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська зірка хокею Олександр Овечкін зізнався в любові до США.

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Тема
НХЛ
Тег
Колорадо Евеланш
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