Російський захисник "Колорадо Евеланш" з НХЛ Микита Задоров заявив, що планує залишитися в США після завершення кар'єри.
"Мені не подобається те, що зараз відбувається в Росії. Тому моїй родині тут буде краще", – відповів він на питання одного з підписників в Instagram.
Микита Задоров володіє шайбою
Він також розповів, що йому найбільше подобається і не подобається в житті в США.
"Подобається стабільність. Що не подобається, вибрати важко. Напевно, те, що люди можуть зберігати вдома зброю", – додав Задоров.
March 19, 2020
Варто відзначити, що росіянин провів у складі "Колорадо" 64 матчі в регулярному сезоні НХЛ, зумівши забити 4 шайби і віддати 9 гольових передач.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російська зірка хокею Олександр Овечкін зізнався в любові до США.
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