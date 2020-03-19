Російський захисник "Колорадо Евеланш" з НХЛ Микита Задоров заявив, що планує залишитися в США після завершення кар'єри.

"Мені не подобається те, що зараз відбувається в Росії. Тому моїй родині тут буде краще", – відповів він на питання одного з підписників в Instagram.

Микита Задоров володіє шайбою

Він також розповів, що йому найбільше подобається і не подобається в житті в США.

"Подобається стабільність. Що не подобається, вибрати важко. Напевно, те, що люди можуть зберігати вдома зброю", – додав Задоров.

Варто відзначити, що росіянин провів у складі "Колорадо" 64 матчі в регулярному сезоні НХЛ, зумівши забити 4 шайби і віддати 9 гольових передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська зірка хокею Олександр Овечкін зізнався в любові до США.

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