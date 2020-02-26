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26 лютого • оновлено в 15:20
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Російський голкіпер не помітив гол у власні ворота в матчі НХЛ

1.7т
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Російський голкіпер Олександр Георгієв пропустив курйозний гол в одному з головних матчів регулярного чемпіонату НХЛ – знаменитому нью-йоркському дербі між "Нью-Йорк Айлендерс" і "Рейнджерс".

Олександр Георгієв

Олександр Георгієв

NHL.com

У кінцівці другого періоду гравець "Айлендерс" зробив кидок від синьої лінії. Шайба потрапила в скло за воротами, після чого Георгієв, який захищає ворота "Рейнджерс", втратив її з поля зору. В результаті шайба рикошетом відлетіла до нападника господарів Жан-Габріеля Пажо, який направив її в ворота.

Для Пажо ця шайба стала дебютною у складі "Айлендерс", адже форвард поповнив склад команди лише 24 лютого.

Матч завершився перемогою "Рейнджерс" в овертаймі з рахунком 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Національній хокейній лізі відбувся унікальний випадок. В одному з поєдинків "Торонто" травмувалися обидва голкіпери команди, в результаті півматчу в воротах грав звичайний заливальник льоду.

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Автор
Денис Карпов
Тема
НХЛ
Місце
США Нью Йорк
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