Російський голкіпер не помітив гол у власні ворота в матчі НХЛ

Російський голкіпер Олександр Георгієв пропустив курйозний гол в одному з головних матчів регулярного чемпіонату НХЛ – знаменитому нью-йоркському дербі між "Нью-Йорк Айлендерс" і "Рейнджерс".

У кінцівці другого періоду гравець "Айлендерс" зробив кидок від синьої лінії. Шайба потрапила в скло за воротами, після чого Георгієв, який захищає ворота "Рейнджерс", втратив її з поля зору. В результаті шайба рикошетом відлетіла до нападника господарів Жан-Габріеля Пажо, який направив її в ворота.

Safe to say that Jean-Gabriel Pageau ( @JGPageau ) has acclimated well ... pic.twitter.com/DYXxHSiN9z