Російський форвард НХЛ: дивлюся всі матчі чемпіонату України

Російський нападаючий клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павло Бучневич зізнався, що пильно стежить за чемпіонатом України.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес". 25-річний форвард при цьому зазначив, що рівень Української хокейної ліги (УХЛ) не поступається вищому дивізіону першості РФ (ВХЛ).

"Я дивлюся всі матчі. У мене в цьому турнірі багато знайомих грає, капітан "Кременчука" Микола Кисельов – взагалі мій близький друг, в "Донбасі" Микола Казаковцев та Євген Монс. Стежу за ними уважно, донецька команда забити не може, проблеми у них. рівень турніру там не такий й слабкий, не гірший за ВХЛ. Раз там хлопці з ВХЛ забити не можуть, то ясно, що рівень досить непоганий", – сказав Бучневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Кременчук" зрівняв рахунок у фінальній серії з "Донбасом". Таким чином, вперше в історії УХЛ для визначення переможця будуть потрібні сім ігор.