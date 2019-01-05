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Російських хокеїстів довели до істерики на чемпіонаті світу

6.4тЧитати матеріал російською

Молодіжна збірна Росії з хокею поступилася своїм одноліткам із США в півфіналі чемпіонату світу 1:2. Поразка за крок до фіналу дуже засмутила російських спортсменів.

Уже в першому періоді Уолстром точним кидком відкрив рахунок у матчі, а в другій двадцятихвилинці Хмелевські подвоїв перевагу своєї команди. Росія зуміла відповісти лише шайбою Денисенка, однак цього виявилося недостатньо для того, щоб пробитися до фіналу. Не останню роль в цьому зіграв воротар США Кейден Прімо, який відбив 34 з 35 кидків.

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Після поразки російські хокеїсти не приховували своїх емоцій. Прикра поразка від США змусила росіян розплакатися прямо на льоду.

Росія - США

Росія - США

Федерація хокею Росії

Росія - США

Росія - США

twitter.com/russiahockey

Росія - США

Росія - США

twitter.com/russiahockey

Росія - США

Росія - США

twitter.com/russiahockey

Росія - США

Росія - США

twitter.com/russiahockey

У боротьбі за бронзу чемпіонату світу російські хокеїсти поборються зі Швейцарією, а США в фіналі зіграє проти Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральний нападаючий клубу НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" Євген Малкін прокоментував жахливі події в рідному Магнітогорську. 31 грудня в одному з під'їздів багатоповерхівки прогримів потужний вибух.

Російський хокеїст дуже стурбований тим, що трапилося, не дивлячись на те, що в момент інциденту перебував далеко від дому.

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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, ты реально дебилов набираешь в штат!!! Дно для вас бесконечно!!!!
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Чебан Борис
Чебан Борис
С кем будет играть сборная Украины в финале?
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CARGO 100
CARGO 100
Чебан Борис, пусть они лучше расскажут как отыграли их выходцы из Украины в третьем поколение - канадские профи у себя дома ... Они там не в вышиванках за шайбой гонялись?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хули не плакать. 20 лет лагерей схлопотали ни за что.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Бешенство Ватки, и ты ведь думаешь, что так и есть....
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CARGO 100
CARGO 100
Бешенство Ватки, ваши сколько уже отсидели?
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