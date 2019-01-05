Російських хокеїстів довели до істерики на чемпіонаті світу

Молодіжна збірна Росії з хокею поступилася своїм одноліткам із США в півфіналі чемпіонату світу 1:2. Поразка за крок до фіналу дуже засмутила російських спортсменів.

Уже в першому періоді Уолстром точним кидком відкрив рахунок у матчі, а в другій двадцятихвилинці Хмелевські подвоїв перевагу своєї команди. Росія зуміла відповісти лише шайбою Денисенка, однак цього виявилося недостатньо для того, щоб пробитися до фіналу. Не останню роль в цьому зіграв воротар США Кейден Прімо, який відбив 34 з 35 кидків.

Молодіжна збірна Росії програла США в півфінальному матчі МЧМ 1: 2, але в цій грі було на що подивитися. Всі найважливіші моменти - в одному відео: pic.twitter.com/hOZiXb399Q - Хокей Росії (@russiahockey) 5 січня 2019 р

Після поразки російські хокеїсти не приховували своїх емоцій. Прикра поразка від США змусила росіян розплакатися прямо на льоду.

Росія - США Федерація хокею Росії

Росія - США twitter.com/russiahockey

Росія - США twitter.com/russiahockey

Росія - США twitter.com/russiahockey

Росія - США twitter.com/russiahockey

У боротьбі за бронзу чемпіонату світу російські хокеїсти поборються зі Швейцарією, а США в фіналі зіграє проти Фінляндії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральний нападаючий клубу НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" Євген Малкін прокоментував жахливі події в рідному Магнітогорську. 31 грудня в одному з під'їздів багатоповерхівки прогримів потужний вибух.

Російський хокеїст дуже стурбований тим, що трапилося, не дивлячись на те, що в момент інциденту перебував далеко від дому.