Російські хокеїстки влаштували жорстке місиво під час матчу - опубліковано відео

Три хокеїстки побилися під час матчу регулярного чемпіонату Жіночої хокейної ліги Росії "Арктик-Університет" - СКІФ. Інцидент стався в третьому періоді матчу.

В одному з епізодів Ліана Ганеева штовхнула в спину Поліну Болгарєву, після чого на льоду зав'язалася жорстка бійка. Через деякий час до бійки приєдналася партнерка Ганеева Діана Булатова.

Суддям з великими труднощами вдалося розняти спортсменок.

За підсумками конфлікту СДК КХЛ дискваліфікувала Болгарєва на два матчі і оштрафував на 3000 рублів. Булатовiй бійка коштувала 2000 рублів і відсторонення на одну гру.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що російський хокеїст побив одноклубника в США.