Російські хокеїсти влаштували жорстку масову бійку

У Саратові матч дитячих команд "Комета" і "Аксай" закінчився жорсткою бійкою за участю хокеїстів 2009 року народження.

Сама зустріч, яка проходила на льоду палацу спорту "Кристал", завершилася перемогою "Комети". Хокеїсти з Самари переграли однолітків з Ростовської області з рахунком 7:3. Однак після гри між хокеїстами спалахнула бійка. Діти билися при повній екіпіровці.

Бійка зупинилася з появою на льоду одного з представників тренерського штабу. Суддівська бригада також допомогла в припиненні бійки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські хокеїсти на Національних молодіжних іграх побили гравця команди суперника, який не чинив опору.

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