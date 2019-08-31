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Російські хокеїсти влаштували жорстку масову бійку

1.7т Читати матеріал російською

У Саратові матч дитячих команд "Комета" і "Аксай" закінчився жорсткою бійкою за участю хокеїстів 2009 року народження.

Сама зустріч, яка проходила на льоду палацу спорту "Кристал", завершилася перемогою "Комети". Хокеїсти з Самари переграли однолітків з Ростовської області з рахунком 7:3. Однак після гри між хокеїстами спалахнула бійка. Діти билися при повній екіпіровці.

Бійка зупинилася з появою на льоду одного з представників тренерського штабу. Суддівська бригада також допомогла в припиненні бійки.

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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Животные скаленвставательные!
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