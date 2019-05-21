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/Хокей

Росії сплутали всі карти на чемпіонаті світу з хокею

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Збірна Росії з хокею з великою часткою ймовірності вже на чвертьфінальній стадії чемпіонату світу з хокею, який в ці дні проходить в Словаччині, битиметься з одним зі своїх принципових суперників американцями.

Це стало відомо після несподіваної перемоги Німеччини над Фінляндією в заключному матчі першого етапу першості в Групі А. "Бундестім" домігся вольової перемоги, сплутавши всі турнірні розклади – 4:2, пише російське видання Чемпионат.com.

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збірна Росії з хокею

збірна Росії з хокею

IIHF

Росіяни вже готувалися до протистояння з німцями в першій стадії плей-офф, проте тепер змушені будуть очікувати на результат поєдинку Канада – США. Якщо "клинові листя" обіграють "зоряно-смугастих" в основний час, то американці фінішують четвертими. При цьому самі росіянина в заключному турі в групі В зіграють з чинними чемпіонами світу шведами. У разі невдачі підопічні Іллі Воробйова втратять лідерство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на чемпіонаті світу з хокею відбулася історична подія.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Словаччина
Тег
збірна Росії з хокею
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вонючая паРАшная падаль шо на льду, шо в комментариях. Читаем и помним - какая мразь кацап! Тварь тупая, злобная и бесконечно дикая! Москаляку на гілляку! (с)
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2 з 3 відповідей | показати всі
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Махал Махалыч, что то ты кусочек хохлоскотообразной выбляди поиздержался в сблевывании говна. Напрягись, хохлятина, твои рвотные каловые массы уже не так воняют как прежде. Стареешь, хохлопездол.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Махал Махалыч, Да по ходу самый тупой злобный и дикий здесь только ты
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Рагул в это время дрыщут в шаровары и выкладывают самый вэлыкый тризуб з сала. "Потрэбуймо допмогы" --- "Агрэссийи нэ проявляймо"!!!
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CARGO 100
CARGO 100
России спутали все карты ... Я уж подумал, шо это украинские "гадалки на коньках" чудят ...
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