Росії сплутали всі карти на чемпіонаті світу з хокею

Збірна Росії з хокею з великою часткою ймовірності вже на чвертьфінальній стадії чемпіонату світу з хокею, який в ці дні проходить в Словаччині, битиметься з одним зі своїх принципових суперників американцями.

Це стало відомо після несподіваної перемоги Німеччини над Фінляндією в заключному матчі першого етапу першості в Групі А. "Бундестім" домігся вольової перемоги, сплутавши всі турнірні розклади – 4:2, пише російське видання Чемпионат.com.

збірна Росії з хокею IIHF

Росіяни вже готувалися до протистояння з німцями в першій стадії плей-офф, проте тепер змушені будуть очікувати на результат поєдинку Канада – США. Якщо "клинові листя" обіграють "зоряно-смугастих" в основний час, то американці фінішують четвертими. При цьому самі росіянина в заключному турі в групі В зіграють з чинними чемпіонами світу шведами. У разі невдачі підопічні Іллі Воробйова втратять лідерство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на чемпіонаті світу з хокею відбулася історична подія.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся