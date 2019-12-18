"Роги пробилися крізь шолом": дружину відомого російського хокеїста звинуватили в розпусті

Скандал у сім'ї відомого російського хокеїста, зірки НХЛ Микити Зайцева, який виступає за "Оттаву", набирає обертів.

Спортивний агент Дарина Шишканова в ефірі передачі "Андрій Малахов. Прямий ефір" звинуватила колишню дружину спортсмена Маргариту в зрадах і бажанні нажитися за рахунок дітей.

Микита і Маргарита Зайцеви posta-magazine.ru

"Людина прийшла сюди для того, щоб очорнити Микиту і нахабно всім бреше. Таким чином її проінструктував адвокат. Це все робиться для того, щоб за допомогою дітей отримати гроші. Микита писав всі ці грубі СМС тільки тому, що у нього почала гойдатися голова від рогів, які вона йому наставляла. Вони вже почали пробиватися крізь шолом. Коли Микита був на виїзді, Маргарита збиралася виїхати в Лас-Вегас з коханцем. Приводила голого чоловіка в будинок Микити, де були маленькі діти, які могли в будь-який момент вийти з кімнати", – розповіла Шишканова.

Новини Легенду російського хокею виставили з команди НХЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

зірка російського хокею Микита Зайцев прилетів до Москви, де серед білого дня за допомогою напарників викрав дітей у своєї колишньої дружини.

няні двох дівчаток під час інциденту порізали вухо.

колишня дружина хокеїста Маргарита написала заяву в поліцію.

Зайцев, тим часом, повернувся в розташування канадського клубу. Про місцезнаходження дітей нічого не було відомо.

Маргарита Зайцева має намір відсудити третину доходу свого колишнього чоловіка як аліменти на дітей.

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