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Прилетіло: кращий хокеїст Росії епічно отримав по обличчю в фіналі Кубка Стенлі - відео

3.2тЧитати новину російською

Російський нападник "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін отримав шайбою по обличчю. У першій грі фінальної серії Кубка Стенлі з "Вегас Голден Найтс" шайба влучила Ові в шолом, і відскочила в верхню частину щелепи.

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У цей момент хокеїст перебував на лаві запасних. Овечкін повівся мужньо, не виявивши жодної емоції.

Перемогу в матчі святкував "Вегас" з рахунком 6:4. Росіянин відзначився лише гольовою передачею.

Наступний матч команди зіграють в ніч проти 31 травня також на арені "Вегаса" в Неваді. Володарем трофею стане команда, яка здобуде в серії чотири перемоги.

Перемога однієї з команд стане першою в історії клубів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Овечкін також відзначився в плей-офф Кубка Стенлі в матчі з "Тампа-Бей".

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Тема
НХЛ
Особа
Олександр Овечкін
Місце
США
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