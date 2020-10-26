Президент "Кремечука" дав прогноз на новий сезон УХЛ Паріматч

Президент "Кременчука" Сергій Мазур поспілкувався з прес-службою УХЛ і поділився своїми емоціями після першого чемпіонства кременчужан в історії клубу, а також розповів про цілі та очікування від майбутнього сезону.

- Які у Вас залишилися емоції після виграного фіналу плей-оф?

- Емоції тільки позитивні. Ми довго йшли до золотих медалей, багато працювали і зараз команда показала, що заслужила це золото своєю працею і роботою.

Хочу подякувати всіх причетних - і гравців, і тренерський штаб, і всіх співробітників клубу, і, звичайно ж, наших уболівальників за старання, підтримку і віру в наші сили.

- Коли Ви починали свій шлях як засновник клубу, чи думали Ви, що колись Ваша команда виграє чемпіонський титул?

- Звичайно, мені завжди хочеться вірити успіх своєї команди. Але тоді не було конкретно такої думки. Ми хотіли розвивати спорт в місті, давати дітям можливість розвиватися і ставати на шлях професіоналів.

Вже пізніше ми почали ще більше вкладатися в розвиток самого клубу, а після зробили серйозну реконструкцію арени, створили всі умови для команди. А тепер нарешті прийшли до золота.

Я думаю, що це серйозний поштовх для розвитку спорту в місті. Діти повинні бачити, до чого вони прагнуть і йдуть, а батьки повинні розуміти, куди віддавати дітей. Так що команда-чемпіон - це добре не тільки для нас, як для команди. Це добре для всього нашого регіону і розвитку спортивної інфраструктури в місті.

- Тричі Ваша команда поступалася в фіналах і залишалася за крок до чемпіонства. Як морально команді справлятися з подібними поразками і як знаходити мотивацію знову йти в бій?

- Поразки завжди повинні мотивувати бути краще, прагнути до більшого. Звичайно, складно морально залишатися в одному кроці від чемпіонства, але це зробило нас сильнішими і дозволило виграти зараз.

Це був важкий і довгий сезон, складний фінал, але команда проявила характер і довела справу до кінця.

- Який у Вас план у розвитку команди в подальшому? Чи є нові партнери клубу?

- Ми зараз робимо акцент не тільки на основну команду, а й на дитячі школи, виховання підростаючого покоління. Хочеться, щоб в майбутньому склад основного клубу поповнювали місцеві вихованці.

Одним з найважливіших етапів було, звичайно, будівництво арени. Ми відбудували дійсно хороший спортивний комплекс, в якому є все для тренувального процесу команди.

Зараз ми вже підписали ряд спонсорів команди на майбутній сезон - це "Кременчук М'ясо" (ТМ "Фарро") і автозавод "Альфатекс". Це, до речі, перші спонсори, які почали підтримувати нас фінансово.

А з цього сезону у нас з'явився Генеральний партнер - ТМ "Королівський Смак", Це наші хороші друзі і давні партнери. До того ж, в цьому сезоні нам допомагає місто і ми дуже раді, що міська влада підтримує спорт. Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку і далі зможемо розмовляти про нові партнерських угодах.

Я вважаю, що кожному клубу важливо не тільки мати таких партнерів і спонсорів, але ще і робити з ними правильні інтеграції, впроваджувати в наш вид спорту.

- Чого Ви очікуєте від майбутнього сезону УХЛ Паріматч?

- Чекаю яскравих і цікавих матчів, боротьби за місця в таблиці і, звичайно ж, перемог своєї команди. Зараз чемпіонат виріс, додалося три нових клуби з серйозними амбіціями, так що зросте і конкуренція всередині чемпіонату. Я думаю, що це буде один з кращих і найцікавіших сезонів УХЛ, а глядачів чекає принципова боротьба і за місця в і таблиці, і за медалі.

Я радий, що чемпіонат України виходить на новий рівень, розширює географію і додає нові команди. Це говорить про те, що хокей в нашій країні стає все популярнішим, люди цікавляться цим видом спорту. Я думаю, що ми зараз знаходимося на вірному шляху розвитку і будемо йти тільки вперед.

Плюс, зараз мені б хотілося, щоб в Полтаві з'явилася така ж льодова арена і готовий до цього докласти свої зусилля, а також поділитися своїми знаннями і досвідом.