Президент ФХУ вимагав висунути "потрібного" кандидата на пост нового глави організації

Президент Федерації хокею України (ФХУ) Анатолій Берзвін вимагав від глави київського осередку організації Юрія Загороднього не висувати на вибори нового керівника ФХУ Олексія Житника.

Про це сам Загородній розповів в інтерв'ю XSPORT. За його словами, Брезвін вимагав висунення "потрібного" кандидата, а Житника не було допущено до голосування. Після цього Загородній вирішив подати у відставку зі свого поста.

"Мені запропонував зустрітися Анатолій Іванович Брезвін. На зустрічі президент ФХУ став мені розповідати, що повинен бути тільки один кандидат і назвав прізвище цієї людини. До цієї людини я теж дуже добре ставлюся, але я Анатолію Івановичу сказав, що до мене, як до керівника обласної федерації хокею України, звернувся Олексій Миколайович (Житник – ред.), і ми вирішили висунути його кандидатуру", – заявив він.

Загородній додав, що глава ФХУ наводив як аргументи проти Житника дивні висловлювання.

"Наприклад, що Олексій Миколайович довго не жив в Україні. По-друге, що він не до кінця розуміє ситуацію розвитку хокею в країні. По-третє, що у нього немає тих зв'язків, які потрібні в Україні для вирішення низки питань. Однак, незважаючи на всі аргументи, Київське обласне відділення федерації хокею вирішило висунути на посаду Олексія Миколайовича Житника", – зазначив ексглава київської ФХУ.

Нинішній президент ФХУ Анатолій Брезвін XSPORT

Він також зажадав від керівництва федерації скасувати вибори нового президента, які намічені на 18 грудня.

"Я вважаю, що зараз керівництво Федерації хокею України має набратися мужності і скасувати запланований на 18 грудня конгрес. Заново провести процедуру висунення кандидатів і перенести конгрес на лютий або березень. За цей час нічого абсолютно не трапиться. Самі розумієте, якщо десятки років "все було нормально", то за два-три місяці нічого не станеться. І тільки тоді вже провести професійну демократичну процедуру виборів нового керівництва ФХУ", – підкреслив Загородній.

Відзначимо, що 17 грудня відбудеться круглий стіл за участю представників федерації і хокейних клубів країни. Його ініціював міністр спорту України Вадим Гутцайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, професійні хокейні клуби України пригрозили ФХУ припиненням чемпіонату з 1 січня через скандал навколо виборів нового президента.