Влучило у дівчинку: матч НХЛ був перерваний через небезпечну подію

Драматичний момент пережили гравці і глядачі на стадіоні "Літтл Сізарс-арена" в американському Детройті під час матчу регулярного чемпіонату Національної Хокейної Ліги між місцевими "Ред Вінгз" і канадським клубом "Калгарі Флеймз".

На початку третього періоду гра була перервана через влучання шайби в юну вболівальницю, що прийшла на стадіон разом із батьками.

Юна фанатка "Детройта" залишилася неушкодженою

Лише після того, як дівчинці було надано медичну допомогу, хокеїсти обох команд підбадьорили її постукуванням ключок об лід і продовжили матч, який завершився перемогою "Калгарі" — 5:3.

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