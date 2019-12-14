Словацька журналістка Барбора Жачікова отримала жахливу травму на матчі чемпіонату країни з хокею між командами "Банська Бистриця" та "Попрад".

Барбора Жачікова в лікарні

Дівчина стояла в тій частині трибун, де немає щитів, і робила замітки, коли їй в обличчя прилетіла шайба.

Барбора Жачікова відразу після травми

"Шайба летіла надто високо, тому я не зміг до неї дістатися. Я обернувся і спробував дістати її, а потім побачив, як вона вдарилася в обличчя дівчини. Мені стало нiяково", – наводить слова одного з хокеїстів iDNES.cz.

У журналістки діагностовано перелом кістки обличчя, струс мозку, відкрита рана і сильне пошкодження ока. Лікарі борються за збереження зору і міміки обличчя Барбори, пізніше буде проведена пластична операція для виправлення косметичних дефектів.

Барбора Жачікова до травми Facebook Барбори Жачікової

Барбора Жачікова до травми Facebook Барбори Жачікової

Барбора Жачікова до травми Facebook Барбори Жачікової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі хокейної ліги Онтаріо (OHL) нападник "Лондон Найтс" коником розпоров ногу голкіперу "Ніагара Айс Догс", намагаючись повернути володіння шайбою своїй команді.

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