Головна Новини
14 грудня • оновлено в 13:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Хокей

Попадання шайби жорстко понівечило журналістку-красуню: фото 18+

623
Читати матеріал російською

Словацька журналістка Барбора Жачікова отримала жахливу травму на матчі чемпіонату країни з хокею між командами "Банська Бистриця" та "Попрад".

Барбора Жачікова в лікарні

Барбора Жачікова в лікарні

Дівчина стояла в тій частині трибун, де немає щитів, і робила замітки, коли їй в обличчя прилетіла шайба.

Барбора Жачікова відразу після травми

Барбора Жачікова відразу після травми

"Шайба летіла надто високо, тому я не зміг до неї дістатися. Я обернувся і спробував дістати її, а потім побачив, як вона вдарилася в обличчя дівчини. Мені стало нiяково", – наводить слова одного з хокеїстів iDNES.cz.

У журналістки діагностовано перелом кістки обличчя, струс мозку, відкрита рана і сильне пошкодження ока. Лікарі борються за збереження зору і міміки обличчя Барбори, пізніше буде проведена пластична операція для виправлення косметичних дефектів.

Барбора Жачікова до травми

Барбора Жачікова до травми

Facebook Барбори Жачікової

Барбора Жачікова до травми

Барбора Жачікова до травми

Facebook Барбори Жачікової

Барбора Жачікова до травми

Барбора Жачікова до травми

Facebook Барбори Жачікової

Новини
Гравець НХЛ втратив 9 зубів після влучання шайби: відео епізоду

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі хокейної ліги Онтаріо (OHL) нападник "Лондон Найтс" коником розпоров ногу голкіперу "Ніагара Айс Догс", намагаючись повернути володіння шайбою своїй команді.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Місце
Словаччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги