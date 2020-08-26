Помер найстаріший хокеїст у світі

В американському Дулуті у віці 99 років помер найстаріший хокеїст планети Марк Сертич.

Про трагічну новину на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомила Асоціація хокею США. "Вчора (24 серпня – ред.) хокейне співтовариство втратило давнього члена. Марк Сертич, який був найстаршим хокеїстом у світі, помер. Тебе буде не вистачати, Серті", – йдеться в заяві.

Марк Сертич помер у Дулуті Twitter Асоціації хокею США

Відзначимо, що Сертич потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Він був найстаршим діючим гравцем в хокей. Так навесні він збирався взяти участь в турнірі для ветеранів гри, проте змагання були перенесені через пандемію коронавірусу. Останнім часом він відновлювався після інсульту.

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