У Москві помер легендарний хокеїст

У Москві на 72-му році життя помер легендарний хокеїст, автор першої шайби в історичній "Суперсерії-1972" Канада — СРСР Євген Зімін.

Євген Зімін (на задньому плані)

Один із кращих радянських гравців запам'ятався любителям хокею виступами за московський "Спартак" (1965-1974) і збірну СРСР. У складі національної команди Зімін двічі ставав олімпійським чемпіоном — 1968 році в Греноблі і в 1972 році у Саппоро. Ще два рази хокеїст завойовував золоті медалі чемпіонату світу — в 1969 і 1971 роках, повідомляє Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині на 48-му році життя перестало битися серце легендарного боксера Маркуса Байєра. Спортсмен тричі ставав чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Смерть Байєра наступила в одній із берлінських лікарень. Триразовий чемпіон боровся із серйозною хворобою, проте не зміг її перемогти.

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