Відомий хокеїст Юрій Гомоляко, ветеран радянського спорту, батько ексфорварда "Трактора" і магнітогорського "Металурга" Сергія Гомоляки, помер 16 травня на 74-му році життя, повідомляє прес-служба челябінського "Трактора".

Юрій Гомоляко ФК Трактор

Він вихованець команди "Схід", в якій виступав разом з Володимиром Шабуніним та Анатолієм Картаевим. У сезоні 1968-1969 року Гомоляко грав за чебаркульску "Зірку" Його партнерами були Валерій Харламов і Олександр Гусєв. Гомоляко виступав з ними в одній ланці. Потім спортсмен перейшов в уфимський "Салават Юлаєв", де провів вісім сезонів.

"В Уфі Юрій Петрович Гомоляко поставив на лід свого сина. Коли Сергію виповнилося 15 років, Гомоляко-старшого запросили працювати тренером в челябінськю школу вищої спортивної майстерності. Так вся родина повернулася до Челябінська. Юрій Петрович Гомоляко бував практично на всіх іграх "Трактора", стежив за грою сина. Батько в житті хокеїста був завжди найсуворішим суддею", - йдеться в некролозі.

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